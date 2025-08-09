ЦСКА — «Рубин»: ставка Романа Павлюченко на игру 4-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин».

Ставка: победа ЦСКА за 1.76.

«ЦСКА и «Рубин» встретятся в рамках четвёртого тура РПЛ. Команды, несмотря на разницу в уровне и классе, демонстрируют схожие результаты в этом сезоне, обе пока не проигрывали. Так что считаю, что для обоих оппонентов это будет тяжёлое противостояние. Но всё же больше верю в успех хозяев поля.

ЦСКА провёл уже пять матчей в этом сезоне, в отличие от большинства других клубов. Дело в том, что он стартовал игрой за Суперкубок, в которой одолел «Краснодар» — 1:0. И это была не единственная встреча команды Челестини с топ-соперником. После этого в Кубке России она обыграла «Локомотив», но там составы были смешанные – 2:1. Важная и серьёзная встреча была у ЦСКА на прошлых выходных с другим сильным клубом.

В третьем туре команда из Москвы играла с «Зенитом», который после неудач в прошлом сезоне в этом – пытается исправиться и везде всё выиграть. Однако в игре с армейцами питерцы потерпели неудачу, потеряли очки. Сыграли они вничью. Два разных тайма у них было, в первом – игра была равной, обе команды имели моменты, но забил первый гол ЦСКА – Алеррандо отличился. Во второй 45-минутке «Зенит» активнее давил, создавал моменты, но забить ему удалось всего один раз – 1:1 по итогу.

Примечательно, что «Рубин» тоже играл с «Зенитом» уже в этом сезоне и тоже не уступил ему. Они поделили очки. Встреча проходила по другому сценарию. Тогда в первом тайме питерцы уверенно смотрелись, дважды забили. Но во второй части противостояния команда Рахимова начала отвечать своими моментами. Итог у них – 2:2.

И это была единственная потеря очков «Рубином» в этом сезоне. В трёх других встречах клуб из Казани только выигрывал, пусть и оппозиция там была проще – в РПЛ были обыграны «Ахмат» (2:0) и «Сочи» (2:1), а в Кубке России – «Оренбург» (2:0). Даку снова блистает, является важнейшим элементом в структуре коллектива.

Так что после трёх туров РПЛ они стоят в первой половине таблицы, причем «Рубин» даже выше идёт — с семью очками он занимает четвёртое место. ЦСКА же с пятью баллами идет ниже, на восьмом месте. Но сезон всё ещё находится в своей начальной стадии, выводы тут рано делать.

В их же паре я всё-таки поверю в армейцев. Уже с тремя топ-клубами они встречались и ни одному не проиграли, выглядели уверенно. Так что «Рубину» тут будет тяжело, пусть и разгромного поражения тоже не жду», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».