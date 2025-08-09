«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на центральный матч тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 2.00.

«Локомотив» стартовал с трёх побед. С одной стороны, это удивляет. С другой — и год назад начинала команда Галактионова здорово, проблемы начались после зимней паузы. Великолепно выглядит Батраков, синдром второго сезона, о котором часто говорят, на нём никак не сказывается. Пиняев сейчас вернулся после травмы, забил победный мяч. Очень неплохо смотрятся ребята, которых взяли летом, это и Руденко, и Бакаев. Всё у «Локомотива» хорошо.

Но это дерби. И по своему опыту могу сказать, что далеко не всегда команда, подходящая фаворитом к дерби, обязательно побеждает. У «Спартака» своя мотивация. Здесь и неудачный старт, и слабая игра лидеров, тех же Барко, Угальде, удаления в последних турах. С «Акроном» упустили победу, когда вроде бы уже победили. В общем, злость переполняет, не сомневаюсь в этом. И Станкович всё же неплохой тренер-мотиватор. Он сможет весь этот негатив в нужное русло обратить. По игрокам-то «Спартак» не хуже, новичок дорогостоящий тоже должен прибавлять. Если проиграть ещё и здесь, это будет совсем уж тяжёлая история. И Станкович может лишиться работы.

Поставлю на «Спартак» с форой (0). Должна команда завестись. И нужно больше начать думать о самой игре, ведении единоборств, не тратить время на споры с судьями. Этот матч может стать переломным для красно-белых», — приводит слова Титова «РБ Спорт».