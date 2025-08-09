«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.40.

«Локомотив» – единственная команда, которая в трёх матчах одержала три победы. «Локомотив», наверное, выше ожиданий играет со стороны своих болельщиков и тренерского штаба. Хотя не всё так удачно у «Локомотива» по игре, а, скорее, в матче с «Сочи» удачно сложилось по тактике и по реализации, потом хорошо «Локомотив» использовал свои шансы в Краснодаре, ну а последний матч против «Пари НН», согласитесь, оставил немало вопросов. Поэтому, наверное, можно предугадать, как «Локомотив» будет действовать против «Спартака» – отдаст мяч и будет рассчитывать на быстрые контратаки. «Локомотив» понятен, у команды есть полноценный костяк.

У «Спартака» же четыре очка после трёх туров, где у них были «Балтика», «Махачкала» и «Акрон», наверное, болельщики «Спартака» и руководство ожидали увидеть девять очков за эти три тура. К тому же предугадать, каким будет «Спартак», очень сложно.

Отдать кому-то предпочтение? На поверхности вроде «Локомотив», но есть ощущение, что команда очков перебрала за эти три тура. Где-то «Локомотив» должен кто-то притормозить, почему бы это не сделать «Спартаку»? Но «Спартак» непредсказуем и нестабилен, поэтому и от того, что «Спартак» обязательно выиграет, я бы не стал отказываться. Поэтому мой прогноз – ничья за отличный коэффициент 3.40», — приводит слова Генича «РБ Спорт».