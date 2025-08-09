Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.40.

«Локомотив» – единственная команда, которая в трёх матчах одержала три победы. «Локомотив», наверное, выше ожиданий играет со стороны своих болельщиков и тренерского штаба. Хотя не всё так удачно у «Локомотива» по игре, а, скорее, в матче с «Сочи» удачно сложилось по тактике и по реализации, потом хорошо «Локомотив» использовал свои шансы в Краснодаре, ну а последний матч против «Пари НН», согласитесь, оставил немало вопросов. Поэтому, наверное, можно предугадать, как «Локомотив» будет действовать против «Спартака» – отдаст мяч и будет рассчитывать на быстрые контратаки. «Локомотив» понятен, у команды есть полноценный костяк.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Спартака» же четыре очка после трёх туров, где у них были «Балтика», «Махачкала» и «Акрон», наверное, болельщики «Спартака» и руководство ожидали увидеть девять очков за эти три тура. К тому же предугадать, каким будет «Спартак», очень сложно.

Отдать кому-то предпочтение? На поверхности вроде «Локомотив», но есть ощущение, что команда очков перебрала за эти три тура. Где-то «Локомотив» должен кто-то притормозить, почему бы это не сделать «Спартаку»? Но «Спартак» непредсказуем и нестабилен, поэтому и от того, что «Спартак» обязательно выиграет, я бы не стал отказываться. Поэтому мой прогноз – ничья за отличный коэффициент 3.40», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Локомотив» — «Спартак». Станкович — в зоне риска, Батраков круче легионеров
«Локомотив» — «Спартак». Станкович — в зоне риска, Батраков круче легионеров
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android