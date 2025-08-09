«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на дерби в Москве

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.90.

«Команды сейчас находятся в разном состоянии. У Михаила Галактионова всё более или менее понятно, и стартовый состав ему ясен и очевиден. Как и те козыри, которые есть на скамейке. Всё это отражается на поле: «Локомотив» производит очень приятное впечатление на старте чемпионата.

У «Спартака» всё пока не так гладко. Неслучайно уже пошли слухи о том, что у тренера есть кредит доверия на решения. Плюс добавились новые игроки. Нужно дождаться, когда придёт стабильность игры и будет понятно, каких игроков надо ставить и как менять состав. К тому же удаления в каждом туре. В общем, «Спартак» довольно сильно колбасит.

Я думаю, что это имеет значение. Мы видели, как команда по-разному реагирует на удаления. Матч с «Акроном» вполне могли вытащить, но и «Акрон» сыграл в концовке достаточно смело и заслужил ничейный результат.

Любопытно будет посмотреть, как клубы в таких состояниях сыграют между собой. «Локомотив» дома традиционно здорово играет со «Спартаком». В прошлом году была яркая победа, но поражение в гостях. Но главное, что они играют результативно.

Я думаю, что и в этом году тенденция сохранится. Атака «Спартака» и особенно атака «Локомотива» в переходных фазах и в контратаке довольно опасны для соперника, поэтому будет достаточное количество мячей: обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».