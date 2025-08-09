Скидки
«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на встречу РПЛ в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.00.

«Это центральная игра 4-го тура чемпионата России по футболу. «Локомотив» лидирует в чемпионате — три победы в трёх турах. Отличный очковый запас, который позволяет, даже рискуя, сыграть на своём поле даже против серьёзного соперника. Было поражение от ЦСКА в Кубке, но всё-таки это начальная стадия кубкового турнира. Здесь ничего страшного, тем более что дали отдохнуть лидерам. Гораздо более ценной для железнодорожников является победа в гостях в Краснодаре над чемпионом.

У «Локомотива» всё нормально во всех линиях. Голкипер Митрюшкин выручает, когда надо, а в середине поля в хорошей форме находятся Карпукас и Баринов. Батраков — лидер, ведёт за собой команду, сам забивает. Появились новые люди в линии атаки. Они составили очень хорошую конкуренцию тем, кто уже был в составе красно-зелёных. В общем даже кажется, что особых проблем нет у Галактионова и его команды. Да, сыграли с «Пари НН» в Грозном 3:2. Вроде бы такой неубедительный счёт, но всё время «Локомотив» был впереди. Забивали Воробьёв, Батраков и вышедший на замену Пиняев. Митрюшкин спасал, но особых сомнений в итоговой победе железнодорожников у меня, например, не было.

У «Спартака» другая ситуация. Над Станковичем уже сгустились тучи, как мне кажется, потому что команда находится на 11-м месте после трёх туров чемпионата. И последняя игра такая натужная с «Акроном», когда только замены спасли. Вышли Солари и Дмитриев, которые на 92-й минуте открыли счёт. Но, во-первых, соперник не реализовал пенальти, а потом уже на 94-й минуте Дзюба всё-таки с 11-метрового забил. В итоге 1:1. Но это, конечно, не тот результат, которым были бы довольны болельщики. Поэтому уже сейчас всё поставлено на карту у красно-белых, даже несмотря на то что игра будет на выезде с лидером. В общем-то ничья никого здесь не устроит. «Спартаку» нужно побеждать в этом матче. А как побеждать? Атака не такая сильная, как была, скажем, осенью прошлого года. И уже Угальде не забивает по четыре мяча.

В предыдущем чемпионате «Спартак» у «Локомотива» выиграл 5:2. И в той игре были как раз голы Угальде. В другом матче того же предыдущего чемпионата уже красно-зелёные победили со счётом 3:1. И там были два мяча Самошникова, который, кстати, травмирован. Это, в общем-то, потеря для железнодорожников. Но, как мне кажется, восполнимая.

В последних пяти матчах и «Спартак», и «Локомотив» забивают друг другу. И я думаю, что даже с учётом всего того, что я сказал, эта встреча исключением не будет. Обе команды сумеют отличиться, и на этом голы не закончатся», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

