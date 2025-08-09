«Локомотив» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: 2:2 за 10.00.

«Топ-матч в четвёртом туре РПЛ — «Локомотив» против «Спартака». Для красно-белых это будет первая встреча с сильным представителем лиги. Железнодорожники уже подобные матчи проводили и выходили победителями из них. Жду тут конкурентной борьбы, много голов, но фаворита не вижу.

Да, снова выступления «Спартака» вызывают двоякие впечатления. С одной стороны, уже дважды в РПЛ клуб потерял очки, сделал это в матчах, в которых должен был выигрывать. Что ещё объединяет эти игры – это удаления. Причём в матче с «Балтикой» две красные карточки подопечным Станковича были показаны, в игре с «Акроном» — одна. И, в общем-то, даже вдесятером клуб неплохо смотрелся на фоне оппонентов, мог и выигрывать. Но вот с балтийцами случилось разгромное поражение — 0:3. С «Акроном» в конце дожали, забили, но потом спорный пенальти поставили, и уже 1:1.

У «Локомотива», само собой, настрой совсем другой. Клуб сейчас является лучшим в РПЛ. Он лидирует с максимальными девятью очками. Никто в чемпионате трёх побед в трех турах не смог добиться. И нельзя сказать, что повезло команде Галактионова с соперниками. Да, с «Сочи» было не так тяжело – 3:0. Но вот затем последовали более конкурентные матчи с «Краснодаром» (2:1) и с «Пари НН» (3:2). «Локо» все испытания выдержал.

Я думаю, всё-таки пока рано делать выводы о командах. Всё ещё сезон находится в начальной стадии, прошло мало туров. Да, «Спартак» снова огорчает, в медийном плане так точно, и удаления случаются, и сейчас вот конфликт Станковича с Черновым. Всё это не ведет к достижению успешных результатов, и уж к борьбе за чемпионство тоже не ведёт, а все этого, конечно, ждут.

Но я всё равно не буду торопиться тут с выводами. Думаю, в игре с «Локомотивом» «Спартак» даст бой оппоненту. Составы у них обоих сильные, качественные, игроки всё ещё набирают тонус. Так что жду тут интересной игры, по несколько голов с обеих сторон. Можно было бы уже почти по традиции поставить на удаление в составе красно-белых.

Но я всё-таки выберу пари на «точный счёт 2:2» за 10.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».