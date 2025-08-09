Скидки
«Локомотив» — «Спартак»: горячий фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ на матч тура РПЛ

9 августа «Локомотив» примет «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ. Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:00 мск. Соперники по московскому дерби постараются определить сильнейшего, а всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2000 рублей. Для этого необходимо:

1. Пройти регистрацию.

2. Авторизоваться в приложении и сделать первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

«Локомотив» ударно стартовал в этом сезоне чемпионата России. Команда Михаила Галактионова является единственным клубом РПЛ, который ещё ни разу не потерял очки. Железнодорожники последовательно обыграли «Сочи», «Краснодар» и «Нижний Новгород». Более того, красно-зелёные за три тура забили восемь голов. Это лучший показатель среди всех клубов текущего розыгрыша.

«Спартак» не может похвастаться стабильно высокими результатами. После трёх туров у коллектива Деяна Станковича ничья, победа и поражение. У болельщиков красно-белых наверняка вызывают опасения проблемы команды с дисциплиной. В двух последних поединках чемпионата футболисты «Спартака» трижды были удалены с поля. Во многом поэтому красно-белые потеряли важные очки.

Тем не менее «Спартак» активно поработал на трансферном рынке. В конце июля красно-белые купили Жедсона Фернандеша у «Бешикташа». Сумма сделки составила € 20,8 млн. По данным портала Transfermarkt, Жедсон — самая дорогая покупка в истории столичного клуба. Новичок Спартака уже дебютировал за команду в поединке прошлого тура против Акрона (1:1).

Перед стартом четвёртого тура «Локомотив» набрал девять очков и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» отстаёт от соперника на пять баллов и расположился на 11-м месте. В прошлом сезоне чемпионата России команды встречались дважды и обменялись домашними победами.

