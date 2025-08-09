«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«Станислав Саламович Черчесов вернулся в РПЛ, вернулся в российский футбол. 10 лет он не работал в российских клубах. И вот назначение уже по ходу сезона в грозненский «Ахмат». Контракт подписан на три года, и начинает Черчесов сразу с матча с «Зенитом».

Тут вокруг да около ходить не надо. Черчесову надо подкорректировать что-то, подлатать и подкрутить в настройках «Ахмата», который в целом неплохо при Сторожуке смотрелся по качеству игры, но вот удача отвернулась. Реализация моментов, конечно, оставляла желать лучшего. Опять там рекорды по статистике, как говорил Сторожук, но забить никак не получалось. И в каждом матче «Ахмат» пропускал. Следовательно, надо Черчесову правильно выстроить игру в обороне. С «Зенитом» это сделать будет очень сложно. Хотя непонятно, в каком составе тот выйдет, появится ли Соболев, появится ли Лусиано, вернётся ли Луис Энрике, как будет выглядеть тройка в центре полузащиты. Тут вопросы, вопросы…

Матч для прогноза очень непростой, но, мне кажется, Станислав Саламович хочет показать сразу, с первого же матча, какие его идеи должны прижиться в «Ахмате», в первую очередь это касается игры в обороне.

Если не знаешь, как в моем случае сейчас, что взять на тот или иной конкретный матч, бери любимую ставку. Мой любимый вариант в последнее время — «2-3 гола». И недавно они играли в Кубке, ещё со Сторожуком, и «Зенит» выиграл 2:1. В концовке пришлось пострадать за результат «Зениту» и вымучить эту победу. Здесь я тоже думаю, что «2-3 гола» — хороший вариант. Коэффициент — 2.01. 1:1, 2:1, 2:0 — может качнуться и туда, и сюда», — приводит слова Генича «РБ Спорт».