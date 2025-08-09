«Ахмат» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 9 августа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.40.

«Ахмат» сыграет с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ. Стремительно развивались события на неделе в клубе из Грозного. Неделю назад он выступал со Сторожуком на тренерском мостике, а теперь его возглавляет Станислав Черчесов.

В целом это уже типичная ситуация для нашего чемпионата, конечно. Нечему удивляться. С другой стороны, всё равно увольнение Сторожука кажется преждевременным. Мне кажется, специалистам надо больше времени давать. А тут прошло всего четыре матча.

С другой стороны, результаты у грозненцев действительно неудовлетворительные. Четыре поражения в четырёх матчах. И уже не так важно, что почти во всех играх шансы на успех, на ничью так точно, были у «Ахмата». Но за шансы очков не дают. Сейчас в таблице РПЛ коллектив идёт низко, в зоне вылета. Даже к середине турнира он в ближайшее время не поднимется. Определённые основания для изменений в клубе были. Тренер в любом случае ответственен за все результаты.

На фоне «Ахмата» у «Зенита» дела, само собой, идут намного лучше. Клуб не проигрывал в новом сезоне ещё. Другой вопрос, чего ждут руководство и болельщики питерцев? В таком контексте две ничьих и две победы в четырёх матчах – уже не так хорошо. Причём дважды сыграли вничью сине-бело-голубые в РПЛ. И с «Рубином» они обидно потеряли очки, отдав инициативу сопернику во втором тайме (2:2), и с ЦСКА, с которым давили весь матч, но так и не смогли забить больше одного мяча, да и тот единственный был реализован после спорного пенальти (1:1).

Так что тут важны два фактора. Первый, «Ахмат» сменил тренера только что, плюс клуб идёт на серии проигрышей. Второй, «Зенит» в двух турах подряд обидно терял очки, играя вничью. Поэтому, думаю, тут питерцы должны выигрывать. Но слишком лёгкого матча для них я не предвижу. «Ахмат» – всё-таки сильный клуб, неплохо обновил состав летом, после смены тренера игроки могут с другим настроением выступить.

Поэтому вряд ли «Зенит» победит тут с сухим крупным счётом. Ставлю на победу питерцев со счётом 2:1 за 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».