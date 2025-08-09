«Ахмат» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.00.

«Ахмат» против «Зенита», четвёртый тур РПЛ. Несколько недель прошло со старта сезона, а эти оппоненты уже встретятся во второй раз. Впрочем, первая их игра проходила в рамках Кубка России. Сейчас мотивация совсем другая у них будет.

Само собой, самая главная новость в РПЛ последних дней – смена тренера в клубе из Грозного. Не выдержало руководство, отправило в отставку Сторожука. На его место пришёл Станислав Черчесов, экс-наставник сборной России и многих сильных клубов. Но не думаю, что так быстро он сможет повлиять уже на этот матч с «Зенитом».

И, в общем-то, понять руководство «Ахмата» при увольнении Сторожука можно. Четыре матча в новом сезоне, четыре поражения. И это при том, что летом были сделаны большие обновления, пришло много игроков. И на самом деле не так уж плохо грозненцы выглядели, навязывали борьбу почти всем оппонентам, но выиграть так и не смогли – в РПЛ проигрыши «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и «Динамо» Махачкала (0:1), а также в Кубке России неудача с «Зенитом» (1:2).

«Зенит», само собой, таких изменений в тренерском штабе не производил в последнее время. Но вот будут ли они в ближайшие недели-месяцы? Нельзя этого исключать на 100%, ведь от сине-бело-голубых сейчас явно ждут только побед, что в РПЛ, что в Кубке России. Однако определённые трудности коллектив уже испытывал в этом сезоне.

В общем, без проблем прошёл только один матч «Зенита» в сезоне – 2:1 с «Ахматом» в Кубке, матчи которого стоит рассматривать отдельно. А вот в РПЛ было трудно сине-бело-голубым. Сперва непростая победа над «Ростовом», который почти доминировал в первом тайме (2:1). А вот затем последовали две потери очков с разными соперниками по уровню – 2:2 с «Рубином» и 1:1 с ЦСКА.

Так что, если рассматривать только выступления «Зенита», можно предполагать, что он и тут рискует потерять очки. Всё ещё не разогнался коллектив, испытывает проблемы, несмотря на глубокую скамейку, дорогие приобретения. Но всё-таки у «Ахмата» сейчас проблем больше – серия поражений, ещё и тренер только что сменился.

Поэтому тут я всё-таки поставлю на победу «Зенита» с форой (-1) мяч за 2.00», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».