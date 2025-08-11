«КАМАЗ» — «Факел»: назван самый вероятный счёт

11 августа 2025 года в матче 4-го тура Первой лиги сыграют «КАМАЗ» и «Факел». Встреча состоится на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начало — в 20:00 мск.

Поставить на победу «Факела» можно с коэффициентом 2.08, а шансы «КАМАЗа» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 2.20.

Самый вероятный счёт — ничья 0:0 (6.00). Следом идут ничья 1:1 (7.00) и победа «Факела» 1:0 (7.20).