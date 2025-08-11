Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«КАМАЗ» — «Факел»: назван самый вероятный счёт

«КАМАЗ» — «Факел»: назван самый вероятный счёт
Комментарии

11 августа 2025 года в матче 4-го тура Первой лиги сыграют «КАМАЗ» и «Факел». Встреча состоится на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начало — в 20:00 мск.

Материалы по теме
Черчесов приветствует РПЛ с «Ахматом». И точно не вылетит
Черчесов приветствует РПЛ с «Ахматом». И точно не вылетит

Поставить на победу «Факела» можно с коэффициентом 2.08, а шансы «КАМАЗа» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 2.20.

Самый вероятный счёт — ничья 0:0 (6.00). Следом идут ничья 1:1 (7.00) и победа «Факела» 1:0 (7.20).

Материалы по теме
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android