«КАМАЗ» — «Факел»: прогноз на матч

«КАМАЗ» — «Факел»: прогноз на матч
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Первой лиги «КАМАЗ» — «Факел».

Ставка: «Факел» победит за 2.08.

«Факел» уверенно начал свой путь к возвращению в РПЛ. Во всех трёх матчах Первой лиги он одержал победы, все — с одинаковым счётом 1:0. Были обыграны «Спартак» из Костромы, «Уфа» и «Сокол». Скромно, но уверенно. Игорь Шалимов сохранил строгую игру в обороне и огромное внимание уделяет стандартам, из которых были забиты два из трёх голов.

Купленный у «Черноморца» Даниил Фролкин уверенно занял место основного вратаря. Все три «сухаря» — его заслуга. Однако реальная работа у голкипера была только в прошлой встрече с «Соколом», а в других двух защита настолько классно действовала, что соперники не нанесли ни одного удара в створ.

Действуя таким образом, «Факел» запросто может поставить в тупик бодрый «КАМАЗ», который вдобавок часто нарушает правила. В трёх матчах он заработал более 10 жёлтых карточек. Значит, будет много шансов забить со стандартного положения. Ставим на победу «Факела» за 2.08.

