Названы шансы «Торпедо» прервать неудачную серию в Первой лиге

11 августа 2025 года в матче 4-го тура Первой лиги сыграют московское «Торпедо» и «Спартак» из Костромы. Встреча состоится на стадионе «Арена Химки». Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 51% вероятности.

При этом шансы «Спартака» из Костромы оценили в 4.15 (23%). Ничья идёт с коэффициентом 3.55 (26%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.