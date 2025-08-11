Скидки
«Торпедо» — «Спартак» Кострома: стал известен самый вероятный счёт

«Торпедо» — «Спартак» Кострома: стал известен самый вероятный счёт
11 августа 2025 года в матче 4-го тура Первой лиги сыграют московское «Торпедо» и «Спартак» из Костромы. Встреча состоится на стадионе «Арена Химки». Начало — в 19:00 мск.

Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Спартака» из Костромы оценили в 4.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.00). Следом идут 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00 и нулевая ничья за 7.20.

