«Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома: прогноз на матч 11 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Первой лиги «Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.90.

Автозаводцы уступили «Челябинску» (2:3) и «СКА-Хабаровск» (0:1), а с «Нефтехимиком» (0:0) сыграли вничью. Команда уверенно контролирует мяч, владеет территориальным преимуществом, но не может создать по-настоящему опасных моментов. А если такие и появляются, то подводит реализация.

Клуб из Костромы уступил «Факелу» (0:1), одержал волевую победу во встрече с «Родиной» (3:1) и сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1). Пока всё в порядке как в линии атаки, так и в обороне. Евгений Таранухин в матче с московским клубом повлиял на игру после перерыва. Сделав качественные замены, сумел переломить ход встречи.

Даже отсутствие ключевых футболистов не сказывается на результатах. Капитан «Спартака» Геннадий Киселёв приболел, а один из лучших бомбардиров клуба Илья Рубцов получил травму. В предстоящей встрече с «Торпедо» их будет не хватать, однако это не значит, что у москвичей появится преимущество.

Предлагаем поставить на то, что команда из Костромы не проиграет. Пока автозаводцы не в лучшей форме, ищут свою игру и плохо реализуют моменты. Даже в плане психологии у футболистов «Спартака» будет преимущество. Они мотивированы, а соперник наверняка ещё не до конца смирился со случившимся.