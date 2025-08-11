Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома: прогноз на матч 11 августа

«Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома: прогноз на матч 11 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Первой лиги «Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.90.

Материалы по теме
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1

Автозаводцы уступили «Челябинску» (2:3) и «СКА-Хабаровск» (0:1), а с «Нефтехимиком» (0:0) сыграли вничью. Команда уверенно контролирует мяч, владеет территориальным преимуществом, но не может создать по-настоящему опасных моментов. А если такие и появляются, то подводит реализация.

Клуб из Костромы уступил «Факелу» (0:1), одержал волевую победу во встрече с «Родиной» (3:1) и сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1). Пока всё в порядке как в линии атаки, так и в обороне. Евгений Таранухин в матче с московским клубом повлиял на игру после перерыва. Сделав качественные замены, сумел переломить ход встречи.

Даже отсутствие ключевых футболистов не сказывается на результатах. Капитан «Спартака» Геннадий Киселёв приболел, а один из лучших бомбардиров клуба Илья Рубцов получил травму. В предстоящей встрече с «Торпедо» их будет не хватать, однако это не значит, что у москвичей появится преимущество.

Предлагаем поставить на то, что команда из Костромы не проиграет. Пока автозаводцы не в лучшей форме, ищут свою игру и плохо реализуют моменты. Даже в плане психологии у футболистов «Спартака» будет преимущество. Они мотивированы, а соперник наверняка ещё не до конца смирился со случившимся.

Материалы по теме
Черчесов приветствует РПЛ с «Ахматом». И точно не вылетит
Черчесов приветствует РПЛ с «Ахматом». И точно не вылетит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android