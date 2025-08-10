Скидки
«Оренбург» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.10.

«Оренбург» дома будет принимать чемпиона страны — футбольный клуб «Краснодар». Видно, что «Краснодар» после двух поражений подряд, от «Крыльев» и «Локомотива», был злой, агрессивный, очень настойчивый в матче с «Динамо». Он выдал очень хорошую игру. Если этот уровень борьбы, этот уровень самоотдачи сохранится у «Краснодара», то «Оренбургу» несдобровать.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, «Оренбург» играет дома на искусственном поле, но, по-моему, это уже не становится для него какой-то фишкой и каким-то бонусом дополнительным. Команды привыкают к искусственному газону и мало в чём «Оренбургу» уступают. У «Оренбурга» ещё не будет центрального защитника Татаева. Это большая потеря для нынешнего «Оренбурга». И очень так рвано выглядит пока «Оренбург» на старте сезона. Подъехал новичок из «Ботафого» Жезус, но продают Сахархизана.

«Краснодар» сильнее. И если всё сложится так, как хочет Мусаев, как он предполагает, если «Краснодар» сыграет в свою мощь, в свою силу, то проблем у него быть не должно в этом матче.

Мой прогноз на эту встречу — «победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

