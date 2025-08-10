«Оренбург» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: сухая победа «Краснодара» за 2.40.

«Три года назад была яркая победа «Оренбурга» со счётом 5:1. Но с той поры абсолютно всё поменялось, и к истории обращаться не стоит. В настоящем мы видим пока ещё страдающий «Оренбург». Как отражение этого — яркая речь капитана Ираклия Квеквескири после матча с «Балтикой», когда команда могла вернуться, но всё равно уступила.

«Краснодар» вообще не дал поднять головы московскому «Динамо». Очевидно, что с каждым туром клуб возвращается в чемпионскую форму. Плюс всё ещё есть сознание чемпионов. В прошлых годах были встречи, когда «Краснодар» мучился с «Оренбургом»: было и пластиковое поле, и в какой-то мере недооценка.

Но сейчас старт чемпионата, и в таких играх терять настрой и концентрацию — просто преступление, на что «Краснодар» не пойдёт. Команда добавляет в каждом матче и в Оренбурге заберёт своё, причём сыграет ещё и довольно надёжно. Поэтому будет победа «Краснодара» всухую», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».