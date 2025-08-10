«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» 2:1 за 7.40.

«Оренбург» на своём поле примет «Краснодар» 10 августа в четвёртом туре РПЛ. «Быки» пока не впечатляют, проводят тяжёлый сезон. Но думаю, тут уж три очка они должны набирать.

Встретятся команды, которые прошлый сезон закончили на разных полюсах турнирной таблицы. Оренбуржцы были на дне, а краснодарцы — на верхушке. И в общем-то, команда Слишковича пока, кажется, проведёт сезон подобным образом. Она является, как я думаю, одним из кандидатов на вылет в Первую лигу по итогам футбольного года.

Да, стартовали оренбуржцы достаточно неплохо. Хотя ничью с ЦСКА в первом туре я бы так высоко не оценивал. Да, матч был конкурентным, но это был только старт турнира, футболисты ещё приходили в форму, армейцы ещё не отошли после победы в Суперкубке. Далее встречи уже были с более равными оппонентами, и там подопечные Слишковича тоже успехов не добивались — 1:1 с «Динамо» Махачкала и 2:3 с «Балтикой» в РПЛ, а также 0:2 с «Рубином» в Кубке.

Ну а «Краснодар», учитывая статус действующего чемпиона России, изначально рассматривался как один из претендентов на финиш в топ-3 таблицы. И пока эти ожидания не подтверждаются. В пяти матчах в новом сезоне у команды Мусаева три поражения и две победы. Несколько принципиальных матчей провёл коллектив, в которых выглядел не лучшим образом, не смог выиграть у ЦСКА в Суперкубке (0:1), у «Локомотива» в РПЛ (1:2). В прошлом всё-таки случилась победа над «Динамо», но она была вымученной, повезло Кордобе с голом на последних минутах, дальним ударом забил.

Так что пока краснодарцы «со скрипом» выступают в турнире. Чуть везёт ему, что и другие участники РПЛ теряют очки, только «Локомотив» пока без промахов идёт, имеет максимальные очки. Тут же, я думаю, повезло подопечным Мусаева с соперником. «Оренбург» не сумеет навязать борьбу «быкам». Хотя и прямо разгрома я тут тоже не жду», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».