«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на игру РПЛ 10 августа

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.11.

«Оренбург» под руководством Владимира Слишковича пока не одержал ни одной победы в новом сезоне. Команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0) и «Динамо» Махачкала (1:1), а также потерпела поражения от «Рубина» (0:2) и «Балтики» (2:3). В атаке оренбуржцы демонстрируют недостаточную эффективность, забив лишь три гола в трёх турах.

«Краснодар», действующий чемпион России, начал сезон с двух побед в трех матчах. Команда Мурада Мусаева обыграла московское «Динамо» (1:0) и «Пари НН» (3:0), но уступила «Крыльям Советов» (1:2). Несмотря на нестабильность в обороне, «Краснодар» выглядит мощно в атаке благодаря Эдуарду Сперцяну и Джону Кордобе.

«Краснодар» имеет все шансы продолжить победную серию благодаря более высокому классу игры и индивидуальному мастерству ключевых игроков. Поставим на его победу с форой (-1,5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».