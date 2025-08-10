«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Эльвина Керимова на встречу РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Оренбург» — «Краснодар», четвёртый тур РПЛ. «Оренбург» в прошлом туре проиграл «Балтике». Он пока в чемпионате не выигрывал. С «Балтикой» первыми пропустили, вынуждены были отыгрываться. Ну и большую часть матча «Оренбург» уступал в счёте, в итоге догнать «Балтику» не сумел. Больше оренбуржцы владели мячом, но это не помогло. Понятно, что владел мячом больше клуб, потому что сценарий матча получился таким, что соперник имел преимущество и мог позволить себе играть, меньше владея мячом и отталкиваясь от счёта. «Оренбургу» будет тяжело.

И вот сейчас в соперниках ещё и чемпион страны. Мы помним игру концовки прошлого сезона, важнейшую для «Краснодара» в рамках чемпионской гонки, когда он обыграл «Оренбург» на его поле. И вот теперь игра на старте нового сезона. «Краснодар» в прошлом туре взял и обыграл «Динамо» 1:0, супергол забил Кордоба в концовке на индивидуальном мастерстве. Матч, в котором было мало моментов, но преимущество у «Краснодара» было по ударам впечатляющее, 18:3. Понятно, повторюсь, что мало моментов было в принципе, но у «Динамо» вообще ничего не было, да и «Краснодар» вообще научился давно уже при Мусаеве выигрывать в один мяч и научился вытягивать такие сложные матчи.

«Краснодар» после поражения чувствительного от «Локомотива» важную победу одержал, вторую в этом сезоне в чемпионате. И вот «Краснодар» на выезде в «Оренбурге». Я думаю, что здесь «Краснодар», естественно, фаворит. И «Краснодар» такие матчи должен забирать, особенно с проблемными соперниками. Да, на поле соперника, на искусственном поле. Тем не менее я думаю, что «Краснодар» точно проиграть не должен.

Я возьму здесь комбинированный вариант ставки. Мне кажется, надёжный вариант «Краснодар» не проиграет и тотал голов в матче меньше 3.5» с коэффициентом 1.70. Я думаю, что голов в большом количестве, наверное, здесь ждать не стоит, условия для матча будут непростыми для «Краснодара». Всё-таки отталкиваться нужно от чемпиона, но при этом «Краснодар», я думаю, не уступит», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».