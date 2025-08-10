Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Эльвина Керимова на встречу РПЛ

«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Эльвина Керимова на встречу РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Оренбург» — «Краснодар», четвёртый тур РПЛ. «Оренбург» в прошлом туре проиграл «Балтике». Он пока в чемпионате не выигрывал. С «Балтикой» первыми пропустили, вынуждены были отыгрываться. Ну и большую часть матча «Оренбург» уступал в счёте, в итоге догнать «Балтику» не сумел. Больше оренбуржцы владели мячом, но это не помогло. Понятно, что владел мячом больше клуб, потому что сценарий матча получился таким, что соперник имел преимущество и мог позволить себе играть, меньше владея мячом и отталкиваясь от счёта. «Оренбургу» будет тяжело.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И вот сейчас в соперниках ещё и чемпион страны. Мы помним игру концовки прошлого сезона, важнейшую для «Краснодара» в рамках чемпионской гонки, когда он обыграл «Оренбург» на его поле. И вот теперь игра на старте нового сезона. «Краснодар» в прошлом туре взял и обыграл «Динамо» 1:0, супергол забил Кордоба в концовке на индивидуальном мастерстве. Матч, в котором было мало моментов, но преимущество у «Краснодара» было по ударам впечатляющее, 18:3. Понятно, повторюсь, что мало моментов было в принципе, но у «Динамо» вообще ничего не было, да и «Краснодар» вообще научился давно уже при Мусаеве выигрывать в один мяч и научился вытягивать такие сложные матчи.

«Краснодар» после поражения чувствительного от «Локомотива» важную победу одержал, вторую в этом сезоне в чемпионате. И вот «Краснодар» на выезде в «Оренбурге». Я думаю, что здесь «Краснодар», естественно, фаворит. И «Краснодар» такие матчи должен забирать, особенно с проблемными соперниками. Да, на поле соперника, на искусственном поле. Тем не менее я думаю, что «Краснодар» точно проиграть не должен.

Я возьму здесь комбинированный вариант ставки. Мне кажется, надёжный вариант «Краснодар» не проиграет и тотал голов в матче меньше 3.5» с коэффициентом 1.70. Я думаю, что голов в большом количестве, наверное, здесь ждать не стоит, условия для матча будут непростыми для «Краснодара». Всё-таки отталкиваться нужно от чемпиона, но при этом «Краснодар», я думаю, не уступит», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Синтетика не спасёт: «Краснодар» едет в Оренбург за тремя очками
Синтетика не спасёт: «Краснодар» едет в Оренбург за тремя очками
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android