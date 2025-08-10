Скидки
«Сочи» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Сочи» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.30.

«Сочи» сыграет с «Динамо». Совсем недавно эти команды играли в рамках Кубка, но, правда, были смешанные составы. В большей степени это касается «Динамо», у «Сочи» там изменений было чуть поменьше. И динамовцы выиграли со счетом 3:2 с дублем Ивана Сергеева и с победным мячом Даниила Фомина в самой концовке после углового.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 18'    

«Сочи» на старте сезона всё проиграл — 0 очков. Можно предположить, предугадать, что для Морено чуть ли не каждый матч может стать последним, если осилят его неустойку.

«Динамо» пока не впечатляет на старте. Вопросы по игре, по качеству игры имеются. Абсолютно безнадёжный в плане атаки матч получился с «Краснодаром» в прошлом туре. И вообще, «Динамо» пока худшая команда чемпионата по количеству ударов в створ. Поэтому здесь что-то надо Карпину менять. И если «Сочи» сыграет вот в такой лёгкий испанский футбол, открытый, как «Сочи» показывал, например, с «Акроном» или в последнем матче с «Рубином», то проблемы у него могут быть. И быстрая атака «Динамо», если будет правильно распоряжаться мячом, своё может реализовать.

В кубковом матче в первом тайме было забито три мяча. Я думаю, что здесь в первом тайме, вполне возможно, мы увидим минимум два мяча. «Сочи» очень хочет забить самостоятельно, потому что пока единственный гол — это автогол Вуячича в последнем туре. И «Сочи» очень хочет выиграть, следовательно, это будет футбол открытый в исполнении «Сочи». «Динамо» может этим воспользоваться.

Мой прогноз — «тотал 1-го тайма больше 1.5» за 2.30», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Новости. Ставки
