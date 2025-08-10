Скидки

«Сочи» — «Динамо» Москва: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 1.80.

«Сочи» под руководством Роберта Морено находится в глубоком кризисе. Команда проиграла все три стартовых матча в РПЛ — «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Рубину» (1:2) — и занимает последнее место в турнирной таблице с разницей мячей 1:9. В Кубке России «южане» также уступили «Динамо» (2:3). В создании атак команда полагается на молодых игроков Дмитрия Васильева и Михаила Игнатова, но их усилий пока недостаточно.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
«Динамо» под руководством Валерия Карпина также не демонстрирует стабильности. Команда начала сезон с ничьей с «Балтикой» (1:1) и победы над «Ростовом» (1:0), но в 3-м туре уступила «Краснодару» (0:1). В атаке «Динамо» выглядит блекло: в последнем матче с «Краснодаром» москвичи не нанесли ни одного удара в створ.

Несмотря на кризис, состав у «Динамо» выглядит более сбалансированным и мастеровитым. И матч с «Сочи» — подходящее время прервать полосу неудач. Ставим на победу бело-голубых», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

