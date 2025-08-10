Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на встречу 4-го тура РПЛ

«Сочи» — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на встречу 4-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Динамо» Москва.

Ставка: ничья за 4.20.

«Четвёртый тур РПЛ, «Сочи» – «Динамо» Москва. Команды уже встречались в рамках Кубка России 29 июля в Москве. Тот матч динамовцы выиграли 3:2, забив на последних секундах.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И в матчах сезона-2024/2025 игры между ними были сверхрезультативные, 3:2 в пользу «Динамо» и ничья 3:3. Подвожу к тому, что и в этом матче я жду много забитых голов. «Тотал матча больше трёх» с коэффициентом 2.05, вам на рассмотрение.

Я давал прогноз на количество очков «Сочи» в первых пяти турах. Предполагал, что, максимум одно очко они наберут. Но я надеялся на домашний матч с ФК «Акрон», но они проиграли с треском — 0:4.

Если не тогда, значит, сейчас. Тем более что игра динамовцев совершенно не впечатляет. Ничья в матче за 4.20 – это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Сочи» — «Динамо». Роберт Морено успеет насолить Валерию Карпину
«Сочи» — «Динамо». Роберт Морено успеет насолить Валерию Карпину
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android