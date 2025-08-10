«Сочи» — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на встречу 4-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Динамо» Москва.

Ставка: ничья за 4.20.

«Четвёртый тур РПЛ, «Сочи» – «Динамо» Москва. Команды уже встречались в рамках Кубка России 29 июля в Москве. Тот матч динамовцы выиграли 3:2, забив на последних секундах.

И в матчах сезона-2024/2025 игры между ними были сверхрезультативные, 3:2 в пользу «Динамо» и ничья 3:3. Подвожу к тому, что и в этом матче я жду много забитых голов. «Тотал матча больше трёх» с коэффициентом 2.05, вам на рассмотрение.

Я давал прогноз на количество очков «Сочи» в первых пяти турах. Предполагал, что, максимум одно очко они наберут. Но я надеялся на домашний матч с ФК «Акрон», но они проиграли с треском — 0:4.

Если не тогда, значит, сейчас. Тем более что игра динамовцев совершенно не впечатляет. Ничья в матче за 4.20 – это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».