«Сочи» — «Динамо» Москва: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» 2:1 за 7.60.

«В четвёртом туре РПЛ сойдутся «Сочи» и «Динамо» Москва. Тут, я думаю, все очевидно заранее. Хотя лёгкой победы команды Карпина не жду. Она сама не без проблем выступает, так ещё и сочинцы начали приходить в себя. Возможно, счёт тут будет близким.

Да, если смотреть только на результаты матчей, то очевидно, что у «Сочи» большие проблемы. Четыре проигрыша в четырёх встречах. Первые две неудачи ещё и разгромные были — 0:3 от «Локомотива» и 0:4 от «Акрона». Но затем чуть начала улучшаться ситуация для подопечных Морено. Сперва они были близки к ничьей с «Динамо» Москва в Кубке, но это если смотреть по счёту — 2:3. По игре «южане» всё же сильно хуже играли.

Но вот в прошлом туре уже не настолько очевидное поражение было у «Сочи». Уступил он «Рубину» 1:2, но, как по мне, на ничью коллектив точно наиграл. Много моментов он создавал, был опасен. Так что я бы не торопился «хоронить» команду Морено. Состав у нее всё равно не настолько слабый, ещё точно поборется она за выживание, может быть, скоро прервёт серию неудач.

У «Динамо» совсем другая ситуация. Летом главные изменения произошли на тренерском мостике, пришёл Валерий Карпин. И, как это обычно бывает, моментальных изменений не произошло. Тяжело начался сезон для динамовцев, пусть и свои очки они набирали. Сперва равная игра с «Балтикой» (1:1), затем тяжёлая победа над «Ростовом» (1:0). Третий успех как раз был добыт в игре с «Сочи» в Кубке (3:2), когда команда Карпина могла забивать больше, чем три мяча.

В прошлом же туре принципиальный был матч у бело-голубых против «Краснодара». И в общем-то, всё шло к нулевой ничьей у них, но в конце повезло Кордобе с дальним ударом — 1:0. Впрочем, по игре «быки» всё равно смотрелись лучше, давили, доминировали. Учитывая их старт сезона, было видно, кому больше нужна была победа. «Динамо» старалось сдерживать оппонента, искать шансы на контратаках, но не получилось по итогу.

Так что вопросы есть по обоим коллективам. Но в их паре я всё-таки отдам предпочтение «Динамо». Оно будет мотивировано после неудачи с «Краснодаром» в прошлом туре. Но, как я говорил, разгромной виктории бело-голубых тоже не жду, сочинцы дадут отпор.

Моя ставка тут — точный счёт 1:2 за 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».