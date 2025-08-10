«Ростов» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру 4-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Пари НН».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.24.

«Команды, очень неудачно стартовавшие в нынешнем сезоне, «Ростов» и «Пари НН», они проиграли все свои матчи. 0 очков пока в турнирной таблице. И теперь эти команды сыграют очную встречу в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене». И понятно негодование, понятны эмоции Алексея Шпилевского: впервые в его тренерской карьере, когда вроде все неплохо работают, но индивидуальные ошибки или ошибки системные мешают добиваться результата. И вроде последний матч неплохо «Нижний» провёл против «Локомотива», два мяча забил, но при этом пропустил три. Футбол несколько авантюрный у Алексея Шпилевского: команда сильно раскрывается, и соперник на контратаках может подловить.

Как будет играть Шпилевский и его «Пари НН» против «Ростова» — тоже пока загадка. Может быть, здесь придётся наступить на горло своей песне, атакующему футболу и сыграть чуть надёжнее в обороне, постараться что-то реализовать за счёт скорости в атаке, как это сделали «Крылья» в предыдущем туре.

А «Ростову» отступать некуда. Домашний матч. Альба тоже немножечко подвисает. И, конечно, здесь опять не исключено, что «Ростов» сыграет в три центральных защитника. Будет отсутствовать Мелёхин, но, возможно, вернётся Сако. Я думаю, что если «Ростов» раскроется и побежит на эмоциях атаковать, то, соответственно, «Нижний» может подловить. Но у «Ростова» хорошая группа атаки, тоже своё могут реализовать, с учётом не самой надёжной обороны «Пари».

Обоюдоострый футбол жду, футбол с забитыми мячами и в те и в другие ворота. Мой прогноз — «обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.24. Я жду футбол на 2:2, 3:1, 3:2 — вот что-то такое», — приводит слова Генича «РБ Спорт».