Матч-центр:
«Ростов» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Пари НН».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Последними в расписании 4-го тура РПЛ на поле выйдут «Ростов» и «Пари НН». Команды очень плохо начали сезон. Все четыре официальных матча проиграли. Статистика встреч между собой, берём шесть игр: четыре матча закончились со счётом 1:0 (по два раза выиграли клубы), одна ничья 1:1, матч 17-го тура в ноябре 2024 года в Ростове закончился разгромом нижегородцев 4:0.

Поэтому я не верю в результативный матч. Тотал меньше 2.5 в матче за 2.04 – это мой прогноз. А если кто-то хочет рискнуть, то рассмотрите ничейный исход за 3.90. Думаю, что он тут возможен», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

