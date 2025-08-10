«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Мостового на матч за Суперкубок Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Англии «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» 2:0 за 7.00.

«Суперкубок Англии, неожиданная пара, «Кристал Пэлас» против «Ливерпуля». «Орлы» успешно выступили в прошлом розыгрыше Кубка Англии, благодаря победе в котором и вышли этот Суперкубок. Ну а «красные» тут сыграют в статусе новых чемпионов Англии.

Само собой, уровень оппонентов сильно отличается. Тут заранее тяжело прогнозировать равную встречу и борьбу. Разве что «Ливерпуль» сейчас будет уже не тот, что несколько месяцев назад. Само собой, всех потрясла смерть Диего Жоты. Игрокам, тренерскому штабу, болельщикам — всем не так просто с этим справиться. Но и без этого состав коллектива сильно меняется, костяк команды будет другим, пришли уже Вирц, Фримпонг, Экитике.

«Кристал Пэлас», конечно, не имеет тех же возможностей, в первую очередь финансовых, для подобных изменений в составе. Учитывая победу в Кубке Англии, можно сказать, что команда Гласнера провела удачно прошлый сезон. Хотя вот в АПЛ всё было достаточно стандартно для «орлов» — 12-е место, в середине турнира. В Кубке же повезло с соперниками в плей-офф. Но уже в финале «Манчестер Сити» доминировал, но забить так и не смог, хотя даже 11-метровый пробивал. У «Пэлас» же вратарь Хендерсон суперматч тогда провёл, стал одним из лучших игроков встречи.

Ну а «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. Сделал это уверенно, в доминирующей манере. Причём победил в турнире коллектив досрочно. Впрочем, это было уже очевидно ещё зимой. «Красные» почти весь сезон успешно выступали, по крайней мере в АПЛ. В ЛЧ они, например, рано вылетели. А в Премьер-лиге только «Арсенал» навязывал борьбу команде Слота, но на дистанции выдать тех же результатов не смог.

Так что тут всё просто, по-моему. «Ливерпуль» — всё ещё топ-клуб АПЛ, один из сильнейших её представителей. Много качественных исполнителей пришло летом, пусть и за огромные деньги, как, например, Вирц. Но в любом случае тут тяжело поверить даже в ничью в основное время. «Кристал Пэлас» уровнем ниже», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».