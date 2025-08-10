«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на игру за Суперкубок Англии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.15.

«Открывается сезон в Англии. Конечно, с «Ливерпулем» связаны огромные ожидания. В этом году у них наполеоновские планы, как я понимаю. Чемпионат они брали в прошлом сезоне, причём с запасом. А с новыми покупками планы выиграть вообще всё. Чемпионат, безусловно, в приоритете, но и Лига чемпионов важна. С такими-то трансферами иначе быть не может. Но и менее значимые кубки надо забирать для коллекции. И по контрольным матчам мощно мерсисайдцы выглядели. Дважды на неделе обыграли крепкий «Атлетик» Бильбао — 4:1 и 3:2. Что бросилось в глаза: если впереди порядок полный, забивают и Салах, и Гакпо, и Экитике полезен, то сзади многое позволяют. В прошлом сезоне «Ливерпуль» как раз классной обороной запомнился. Возможно, в официальных матчах будет иначе.

Но в любом случае на «Ливерпуль» сразу ложится здоровенный груз ожиданий. От них ждут побед в каждом матче. А всё-таки новичков немало, и время нужно, чтобы всех идеально встроить. Тот же Вирц пока не впечатлил. А ему должны давать много игрового времени, раз столько потратили на него. В общем, есть проблемки. Ван Дейк болел и не играл с Бильбао, а он лидер обороны.

«Кристал Пэлас» сенсационно выиграл Кубок Англии. Огромнейший успех. Команда кусачая, я бы так её охарактеризовал. На дистанции, может быть, она не готова конкурировать с грандами, нет таких возможностей состава, но в отдельном матче всякое может быть. Там ребята есть, которые за сборную Англии регулярно выходят, легионеры сильные. Австрийский тренер Гласнер на прошлых местах работы ставил очень яркий, атакующий футбол. Думаю, в этом сезоне будет уже более открытый «Кристал Пэлас». И он может воспользоваться проблемами «Ливерпуля» в обороне.

Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5». Очень хороший коэффициент дают. А там у лондонцев есть в составе Сарр, Матета, Эзе, ребята мастеровитые и очень опасные. Ну а про атаку «Ливерпуля» и так все всё понимают», — приводит слова Титова «РБ Спорт».