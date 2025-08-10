«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч 10 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Суперкубка Англии «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.03.

«Английский футбол возвращается. По традиции первый матч за Суперкубок. И пара на этот раз достаточно неожиданная – «Кристал Пэлас» против «Ливерпуля». Мог бы быть тут матч «Манчестер Сити» с «красными», но «орлы» неожиданно выиграли Кубок Англии в прошлом сезоне.

Само собой, это клубы разного уровня и класса. «Кристал Пэлас» явно не является претендентом на попадание в топ-6 АПЛ. Это такой типичный середняк чемпионата, который иногда способен выдать хороший матч против топ-клуба. Даже его путь в Кубке Англии в прошлом сезоне был не таким сложным, в плей-офф он играл с «Фулхэмом», например, с «Астон Виллой». В финале соперник был сложный – «Ман Сити». И подопечным Гласнера отчасти повезло выиграть, «горожане» доминировали, но забить ни разу так и не смогли.

Ну а «Ливерпуль» всех удивил в прошлом сезоне. Казалось, у него будет много проблем. Летом ушёл Клопп, пришёл Арне Слот, ранее не работавший на таком высоком уровне, состав не особо изменился. Однако «красные» взяли и в доминирующей манере выступили в АПЛ, выиграв её досрочно. Да, повезло мерсисайдцам с кризисом у «Ман Сити», без него им было бы намного сложнее. Но вот «Арсенал» они, к примеру, в равной борьбе опередили, выступали стабильнее.

И пока ожидания от «Ливерпуля» большие, так как его состав сильно меняется. Уже пришли Фримпонг, Экитике, Вирц и другие топовые футболисты. Покинули же коллектив Луиз Диас, Александер-Арнольд, Келлехер. К тому же ещё и Диогу Жота трагически погиб летом. Так что «Ливерпуль» сильно обновляется, готов он снова к борьбе за чемпионство, это точно. У «Кристал Пэлас» возможности и финансы совсем другие, конечно. У него таких закупок не было.

В их паре я, конечно, верю в «Ливерпуль». Клуб ещё и не был «обременён» клубным чемпионатом мира в первой половине лета, спокойно готовился к сезону. Уровень «красных» намного выше, чем у «орлов». Исход тут очевиден.

Мой вариант ставки – фора (-1) мяч на «Ливерпуль» за 2.03», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».