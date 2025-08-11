Скидки
Букмекеры сделали выбор между «Реалом» и «Барселоной» в чемпионате Испании

Букмекеры сделали выбор между «Реалом» и «Барселоной» в чемпионате Испании
15 августа стартует очередной сезон чемпионата Испании. Букмекеры дали свои расклады на новый сезон.

В главном вопросе сезона ничего нового — глобально претендентов на чемпионство снова два. И это «Реал» и «Барселона». Интересно, что прямо сейчас аналитики ставят команду Хаби Алонсо чуть выше — на мадридский клуб дают коэффициент 1.85, а на каталонцев — 2.15.

Третья сила — мадридский «Атлетико». На команду Диего Симеоне дают коэффициент 12.00.

Шансы остальных команд существенно ниже. За 75.00 можно поставить на «Атлетик» из Бильбао, за 100.00 — на «Вильярреал». Шансы «Бетиса» оценили в 150.00.

Шансы остальных коллективов Ла Лиги стать чемпионами начинаются с отметки в 500.00.

