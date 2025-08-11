Скидки
Эксперты: шансы «Локомотива» выиграть РПЛ выросли более чем в 3 раза за 4 тура

В РПЛ остался позади 4-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

«Локомотив» — единственный клуб, который пока не потерял ни одного очка. В 4-м туре железнодорожники обыграли «Спартак» (4:2). Поставить на чемпионство команды Михаила Галактионова можно с коэффициентом 6.00. Интересно, что перед стартом турнира на «Локомотив» предлагали котировку 20.00. Таким образом, шансы клуба выиграть чемпионат выросли более чем в три раза.

Аналитики по-прежнему считают явным фаворитом «Зенит», даже несмотря на худший старт за 17 лет. Петербуржцы проиграли «Ахмату» (0:1) и набрали лишь пять очков из возможных 12. Коэффициент на чемпионство зенитовцев при этом вырос с 2.10 до 2.65.

Вероятность итогового успеха «Краснодара» повысилась после победы над «Оренбургом» (1:0). Перед туром на то, что «быки» защитят титул, предлагали коэффициент 6.00, а сейчас на такое развитие событий можно поставить за 3.80. А вот шансы «Спартака» стать чемпионом снизились с 8.00 до 13.00.

На ЦСКА можно сделать ставку за 8.00, а на «Динамо» — за 15.00.

