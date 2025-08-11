Эксперты оценили вероятность вылета «Ахмата» после победы над «Зенитом»

Станислав Черчесов вернулся в РПЛ, возглавив «Ахмат». И в первом же туре его команда на своём поле обыграла «Зенит» (1:0). Для клуба из Грозного эти очки стали первыми в сезоне. В трёх турах до этого клуб из Чеченской Республики не набрал ни одного балла.

Букмекеры отреагировали на эти события изменением коэффициентов. Если до матча с «Зенитом» на прямой вылет «Ахмата» в Первую лигу предлагали коэффициент 3.50, то сейчас на такое развитие событий можно поставить за 4.00.

Кроме того, снизился коэффициент на чемпионство грозненцев — с 2500.00 до 1500.00.

В 5-м туре 16 августа «Ахмат» примет «Крылья Советов».