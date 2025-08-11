Правительство утвердило порядок взаимодействия спортивных федераций и ЕРАИ

Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила распределения целевых отчислений от азартных игр. Об этом говорится в Постановлении Правительства от 4 августа 2025 года №1168. Оно вносит изменения в ранее изданный нормативный документ от 27 декабря 2023 года №2326.

Бо́льшая часть изменений, изложенных в документе, связана с деятельностью Российского спортивного фонда. Теперь он будет аккумулировать отчисления от ставок на международные спортивные события.

Часть изменений – чисто технические, направленные на уточнение формулировок. Например, вместо «спортивные события» в тексте документа теперь используется формулировка «спортивные соревнования».