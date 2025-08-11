Бывший футболист «Кристал Пэлас» получил более £ 1 млн за договорные матчи

Бывший футболист Мозес Сваибу признался в участии в семи договорных матчах во время игры за клуб низшего английского дивизиона «Бромли», сообщает Daily Mail.

По словам экс-футболиста, меньше чем за год он получил более £ 1 млн. При этом его зарплата в клубе составляла всего £ 80 в неделю. Бывший защитник рассказывал, что это случилось в 2011 году. Сначала игрок отказался, но затем согласился.

Впервые он поучаствовал в договорном матче с «Истборном». «Бромли» проиграл первый тайм со счётом 0:2. Свайбу и другие футболисты, обеспечившие результат, получили £ 100 000, которые разделили на всех.

Сваибу был связующим звеном между организаторами и футболистами. После ухода из «Бромли» Мозес попытался сам организовывать договорные матчи, но в апреле 2013 года его арестовали прямо во время очередного странного матча между «Уимблдоном» и «Дагенхэм энд Редбридж».

Оказалось, что синдикат, который вышел на Сваибу, был создан полицией. Сваибу отправили за решётку на 16 месяцев. После освобождения бывший футболист сотрудничал с АПЛ, FIFA и Sport Integrity Global Alliance для противодействия коррупции, а сейчас работает в консалтинговой компании Gamechanger 360, которая занимается просвещением спортсменов о рисках и вреде азартных игр.

Во время своей карьеры Мозес Сваибу играл за «Кристал Пэлас», «Линкольн Сити» и ряд английских клубов низших дивизионов.