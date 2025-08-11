Нелегальный сегмент занимает 74% букмекерского рынка в США

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Аналитическая компания Yield Sec опубликовала на своём сайте исследование о рынке онлайн-ставок в США. Исходя из полученных данных, около 74% всех онлайн-пари заключаются в нелегальных конторах.

По словам основателя Yield Sec Исмаила Вали, распространение криптовалютных казино и слабый надзор за цифровыми платформами — главные факторы роста нелегального сектора.

«Многие считают, что после введения регулирования нелегальные игры исчезают. Это ошибка. В реальности 70% рынка по-прежнему контролируют серые операторы», — заявил Вали.

Согласно документу, в Калифорнии и Техасе, где регулирования азартных игр нет, предполагаемый объём нелегального рынка составляет $ 5,5 и 4,5 млрд соответственно.

В Yield Sec отметили, что для анализа используют методики, изначально разработанные для борьбы с терроризмом. Та же система применялась, например, для мониторинга активности во время крупных спортивных событий, включая Супербоул и «Мартовское безумие».