Минспорта опубликовало проект правил расходования отчислений букмекеров, полученных из РСФ

Министерство спорта РФ опубликовало на своём сайте проект, который утверждает новый порядок распределения и расходования средств, полученных спортивными федерациями в виде целевых отчислений от азартных игр.

С 1 января спортивные федерации и лиги будут получать целевые отчисления не напрямую от букмекеров, а через Российский спортивный фонд (РСФ), который будет аккумулировать отчисления от азартных игр.

Фонд будет пополняться преимущественно за счёт отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

Новый порядок обязывает федерации, получившие средства из РСФ, в течение 30 дней принять решение об их распределении и опубликовать информацию на своих официальных сайтах. Израсходовать целевые отчисления нужно будет в полном объёме в течение 24 месяцев со дня поступления целевых отчислений на расчётный счёт.

Федерации должны будут самостоятельно определять, на какие программы будут расходоваться целевые отчисления. Это может быть:

— приобретение/аренда объектов спорта, мест проведения физкультурных или спортивных мероприятий, недвижимого имущества для реализации мероприятий;

— проведение/организация мероприятий;

— обеспечение проезда, провоза и доставки багажа, проживания и питания спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, спортивных судей, представителей организаторов мероприятий и иных лиц;

— обеспечение наградной продукцией и атрибутикой, поощрение участников и победителей;

— антидопинговое, научно-методическое, медико-биологическое и медицинское обеспечение;

— организация и осуществление спортивного судейства;

— приобретение/аренда транспортных средств.

Полный список возможных направлений для расходования целевых отчислений описан в проекте Минспорта.

