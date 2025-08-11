Скидки
«Торпедо» — «Спартак» Кострома: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

11 августа 2025 года в матче 4-го тура Первой лиги сыграют московское «Торпедо» и «Спартак» из Костромы. Встреча состоится на стадионе «Арена Химки». Начало — в 19:00 мск.

Россия — Лига PARI . 4-й тур
11 августа 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Спартак Кс
Кострома
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Спартака» из Костромы оценили в 4.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00.

Неудачи продолжают преследовать московское «Торпедо». Сначала команду исключили из РПЛ, а теперь она показывает ужасную игру в Первой лиге. Олегу Кононову не впервой находиться в подобной ситуации. В прошлом сезоне ему уже ставили ультиматум. Так и до отставки недалеко. Команда не выиграла ни одного из трёх матчей. Автозаводцы уступили «Челябинску» (2:3) и «СКА-Хабаровск» (0:1), а с «Нефтехимиком» (0:0) сыграли вничью.

Клуб из Костромы уступил «Факелу» (0:1), одержал волевую победу во встрече с «Родиной» (3:1) и сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1).

