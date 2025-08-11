«КАМАЗ» — «Факел»: ставки и прогнозы на матч Первой лиги 11 августа

11 августа 2025 года в матче 4-го тура Первой лиги сыграют «КАМАЗ» и «Факел». Встреча состоится на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение воронежскому клубу. Поставить на победу «Факела» можно с коэффициентом 2.08, а шансы «КАМАЗа» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.00.

Скромный «КАМАЗ» превзошёл все ожидания на старте нового сезона Первой лиги. Сначала он сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), а затем победил в матчах с ульяновской «Волгой» (2:1) и «Челябинском» (2:1).

«Факел» уверенно начал свой путь к возвращению в РПЛ. Во всех трёх матчах Первой лиги он одержал победы, все — с одинаковым счётом 1:0. Были обыграны «Спартак» из Костромы, «Уфа» и «Сокол».