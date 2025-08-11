«Спартак» — «Динамо» Махачкала: кто фаворит матча Кубка России, какие прогнозы

12 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.43, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Москвы за 6.00.

Сезон красно-белые начали с победы как раз в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0), который обернулся скандалом. Много незасчитанных голов и несколько непоставленных пенальти. Это единственная выигранная в РПЛ встреча. После неё «Спартак» уступил «Балтике» (0:3) и «Локомотиву» (2:4), а также сыграл вничью с «Акроном» (1:1). Хромает не только реализация, но и линия обороны, а также подводит дисциплина — три удаления за четыре встречи РПЛ. В Кубке России московский клуб одолел «Ростов» (2:0), но неубедительно.

Махачкалинское «Динамо» смотрится симпатичнее «Спартака» в новом сезоне. То поражение в Москве остаётся единственным. После него в РПЛ были добыты ничьи в матчах с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1), также удалось одолеть «Ахмат» (1:0). Во встрече Кубка России подопечные Хасанби Биджиева выиграли у «Пари НН» (1:0).