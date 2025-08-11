Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: кто фаворит матча Кубка России, какие прогнозы

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: кто фаворит матча Кубка России, какие прогнозы
Аудио-версия:
Комментарии

12 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.43, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Москвы за 6.00.

Сезон красно-белые начали с победы как раз в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0), который обернулся скандалом. Много незасчитанных голов и несколько непоставленных пенальти. Это единственная выигранная в РПЛ встреча. После неё «Спартак» уступил «Балтике» (0:3) и «Локомотиву» (2:4), а также сыграл вничью с «Акроном» (1:1). Хромает не только реализация, но и линия обороны, а также подводит дисциплина — три удаления за четыре встречи РПЛ. В Кубке России московский клуб одолел «Ростов» (2:0), но неубедительно.

Махачкалинское «Динамо» смотрится симпатичнее «Спартака» в новом сезоне. То поражение в Москве остаётся единственным. После него в РПЛ были добыты ничьи в матчах с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1), также удалось одолеть «Ахмат» (1:0). Во встрече Кубка России подопечные Хасанби Биджиева выиграли у «Пари НН» (1:0).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android