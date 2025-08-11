Эксперты назвали шансы Батракова стать лучшим бомбардиром РПЛ после хет-трика «Спартаку»

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» со счётом 4:2 в матче 4-го тура РПЛ. 20-летний полузащитник железнодорожников Артём Батраков в этом матче отметился хет-триком. Теперь на его счету шесть голов, он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Букмекеры считают Батракова главным претендентом на это звание, считая, что он сохранит лидерство. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 4.00.

На нападающего «Рубина» Мирлинда Даку (4 гола) можно поставить с коэффициентом 5.00. Если победит форвард «Краснодара» Джон Кордоба (1 гол), сыграет котировка 9.00.

Кроме того, в числе претендентов самарец Вадим Раков (4 гола), ещё один футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьёв (3) и зенитовец Матео Кассьерра (2). На любого из них можно сделать ставку с коэффициентом 10.00.