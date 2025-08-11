Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Батракова стать лучшим бомбардиром РПЛ после хет-трика «Спартаку»

Эксперты назвали шансы Батракова стать лучшим бомбардиром РПЛ после хет-трика «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» со счётом 4:2 в матче 4-го тура РПЛ. 20-летний полузащитник железнодорожников Артём Батраков в этом матче отметился хет-триком. Теперь на его счету шесть голов, он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Букмекеры считают Батракова главным претендентом на это звание, считая, что он сохранит лидерство. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 4.00.

На нападающего «Рубина» Мирлинда Даку (4 гола) можно поставить с коэффициентом 5.00. Если победит форвард «Краснодара» Джон Кордоба (1 гол), сыграет котировка 9.00.

Кроме того, в числе претендентов самарец Вадим Раков (4 гола), ещё один футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьёв (3) и зенитовец Матео Кассьерра (2). На любого из них можно сделать ставку с коэффициентом 10.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android