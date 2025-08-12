Названы шансы «Спартака» победить махачкалинское «Динамо» в Кубке России

12 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности.

При этом шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 8.80 (11%). Ничья идёт с коэффициентом 4.20 (22%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.