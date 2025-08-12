«Спартак» — «Динамо» Махачкала: стал известен самый вероятный счёт

12 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск.

Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.43, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Москвы за 6.00. Победа «Спартака» 1:0 доступна за 6.50. Заключить пари на ничью 1:1 предлагается с коэффициентом 6.80.