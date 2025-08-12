«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.

Махачкалинское «Динамо» смотрится симпатичнее «Спартака» в новом сезоне. Поражение в Москве остаётся единственным. После него в РПЛ были добыты ничьи в матчах с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1), также удалось обыграть «Ахмат» (1:0). Во встрече Кубка России подопечные Хасанби Биджиева выиграли у «Пари НН» (1:0).

Главный минус — на выезде команда из Махачкалы играет не так уверенно, как при своих болельщиках. В гостях в этом сезоне провела две встречи, в которых были как раз поражение и ничья. Очень тяжело даются голы.

В качестве ставки предлагаем взять тотал меньше 2.5 мяча за 1.80. История взаимоотношений «Спартака» и махачкалинского «Динамо» очень сложная. В пяти очных встречах москвичи дважды побеждали со счётом 1:0, но столько же раз выигрывали махачкалинцы. Красно-белые не будут проводить большую ротацию, потому что им необходимо срочно реабилитироваться.

Особенно важно это для Деяна Станковича. Правда, как он будет доносить это до своих подопечных — загадка. Да и кто знает: не сегодня, так завтра могут объявить о его отставке. С момента последнего очного матча, кроме появления Жедсона Фернандеша, ничего не поменялось.