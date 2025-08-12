«Бенфика» — «Ницца»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответную игру третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ницца».

Ставка: «Бенфика» победит всухую за 2.70.

«Бенфика» подходит к ответному матчу с комфортным преимуществом (2:0). Французам за всю игру с лиссабонским клубом удалось нанести только два удара в створ из 12 попыток. Атака функционирует, но отсутствуют острота. С первых минут в нападении вышел новичок Исак Янссон, а всё потому, что самый результативный футболист состава Эванн Гессан перебрался в «Астон Виллу». Ушёл и нападающий Гаэтан Лаборде. Основной голкипер Марцин Булка перебрался в Саудовскую Аравию.

Заменить любого из них — это огромная проблема. И как справиться с ситуацией, когда нужно забивать, а у тебя нет Гессана и Лаборде? Ситуация удручающая, и отыграться с 0:2, судя по всему, уже не получится. Более того, предлагаем поставить на победу «Бенфики» всухую за 2.70.

Встреча пройдёт на стадионе в Лиссабоне. «Ницца» постарается сыграть максимально осторожно, выискивая возможности забить со стандартных положений или в контратаках. В дело вступит украинский голкипер Анатолий Трубин, которому на КЧМ-2025 не смогла забить даже «Бавария». Жаль, что португальский клуб выставил его на трансфер с целью заработать.