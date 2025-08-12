«Бенфика» — «Ницца»: определён фаворит ответного матча Лиги чемпионов

12 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и французская «Ницца». Встреча состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 22:00 мск.

В первом матче португальский клуб оказался сильнее — 2:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лиссабонскому клубу. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Ниццы» оценили в 5.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу португальского клуба за 8.00.