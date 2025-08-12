«Фенербахче» — «Фейеноорд»: прогноз на матч в Стамбуле

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответную игру третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Фейеноорд».

Ставка: проход «Фейеноорда» за 2.00.

В первом матче «Фейеноорд» выиграл у «Фенербахче» со счётом 2:1, продемонстрировав характер и выносливость. Жозе Моуринью остался доволен выступлением «Фенербахче», даже несмотря на поражение. «Добро пожаловать в ад» — так португалец поприветствовал команду из Роттердама перед ответной встречей на домашнем стадионе. Видимо, намекает на свою уверенность в реванше.

Лидеры команды Моуринью обладают огромным опытом выступлений за топовые клубы. Однако они уже не те, что касается скорости принятия решений на поле. Кроме того, физически явно уступают более молодым и мотивированным игрокам «Фейеноорда», которые желают проявить себя на международной арене.

Возможно, «Фенербахче» и сможет переиграть клуб из Стамбула, но вряд ли с разницей более одного мяча. Не исключаем дополнительного времени и даже серии пенальти. В качестве ставки возьмём проход «Фейеноорда» за 2.00. Просто за счёт характера и мотивации, которой больше не только у игроков, но и у Робина ван Перси. Насолить Жозе Моуринью — он так делал не раз в карьере футболиста.