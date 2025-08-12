Названы шансы «Фейеноорда» выбить «Фенербахче» Моуринью из Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

12 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют турецкий «Фенербахче» и нидерландский «Фейеноорд». Встреча состоится на стадионе «Улькер Фенербахче Шокрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало — в 20:00 мск.

В первом матче команда из Нидерландов оказалась сильнее — 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение стамбульскому клубу. Поставить на победу «Фенербахче» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Фейеноорда» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Проход «Фейеноорда» доступен за 2.05 (около 46% вероятности). Если дальше выйдет «Фенербахче», сыграет коэффициент 1.87 (54%).