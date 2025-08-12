Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Фейеноорда» выбить «Фенербахче» Моуринью из Лиги чемпионов

Названы шансы «Фейеноорда» выбить «Фенербахче» Моуринью из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

12 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют турецкий «Фенербахче» и нидерландский «Фейеноорд». Встреча состоится на стадионе «Улькер Фенербахче Шокрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало — в 20:00 мск.

Материалы по теме
«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Станкович довёл красно-белых до края
«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Станкович довёл красно-белых до края

В первом матче команда из Нидерландов оказалась сильнее — 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение стамбульскому клубу. Поставить на победу «Фенербахче» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Фейеноорда» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Проход «Фейеноорда» доступен за 2.05 (около 46% вероятности). Если дальше выйдет «Фенербахче», сыграет коэффициент 1.87 (54%).

Материалы по теме
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android