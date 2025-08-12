«Фенербахче» — «Фейеноорд»: назван самый вероятный счёт

12 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют турецкий «Фенербахче» и нидерландский «Фейеноорд». Встреча состоится на стадионе «Улькер Фенербахче Шокрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало — в 20:00 мск.

Первая игра осталась за командой из Нидерландов — 2:1.

Поставить на победу «Фенербахче» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Фейеноорда» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (7.00). Следом идёт 1:0 в пользу турецкого клуба за 7.80, а также 2:1 в пользу «Фенербахче» (8.50).