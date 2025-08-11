Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Баскетбольный клуб «Парма» сменил название на «БЕТСИТИ Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» сменил название на «БЕТСИТИ Парма»
Аудио-версия:
Комментарии

erid: 2RanykVnbzh

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным партнёром пермского клуба.

Соглашение рассчитано на три года. Теперь клуб станет носить название «БЕТСИТИ Парма», а брендинг букмекера будет нанесён на майку и шорты, а также на арене УДС «Молот», где команда проводит домашние матчи.

Также стороны презентовали новый логотип клуба, в который интегрировано название букмекера.

В рамках сотрудничества планируется проведение совместных мероприятий для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие матчдеи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров:

— Для нас это знаковое событие — впервые в истории БЕТСИТИ мы становимся титульным партнёром баскетбольного клуба. «БЕТСИТИ Парма» — это не просто смена названия, а начало большого пути, который открывает новые возможности как для клуба, так и для нашей компании. Баскетбол как один из самых зрелищных и динамичных видов спорта идеально соответствует нашей философии — мы ценим драйв и яркие эмоции. А Пермь — город с богатыми баскетбольными традициями, и мы рады стать частью этого наследия, вдохнув новую энергию в любимую игру пермских болельщиков.

Президент БК «БЕТСИТИ Парма» Сергей Богуславский:

— Мы рады, что БЕТСИТИ, один их крупнейших брендов, работающих на букмекерском рынке России, принял решение стать партнёром БК «Парма». Это важное событие с учётом того, какое значение придаёт наше государство поддержке спорта со стороны беттинговых компаний. Мы уверены, что долгосрочное сотрудничество с БЕТСИТИ (договор подписан на три года), сделает наш продукт ещё интереснее и зрелищнее для болельщиков. До встречи на баскетболе!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android