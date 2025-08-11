Баскетбольный клуб «Парма» сменил название на «БЕТСИТИ Парма»

erid: 2RanykVnbzh

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным партнёром пермского клуба.

Соглашение рассчитано на три года. Теперь клуб станет носить название «БЕТСИТИ Парма», а брендинг букмекера будет нанесён на майку и шорты, а также на арене УДС «Молот», где команда проводит домашние матчи.

Также стороны презентовали новый логотип клуба, в который интегрировано название букмекера.

В рамках сотрудничества планируется проведение совместных мероприятий для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие матчдеи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров:

— Для нас это знаковое событие — впервые в истории БЕТСИТИ мы становимся титульным партнёром баскетбольного клуба. «БЕТСИТИ Парма» — это не просто смена названия, а начало большого пути, который открывает новые возможности как для клуба, так и для нашей компании. Баскетбол как один из самых зрелищных и динамичных видов спорта идеально соответствует нашей философии — мы ценим драйв и яркие эмоции. А Пермь — город с богатыми баскетбольными традициями, и мы рады стать частью этого наследия, вдохнув новую энергию в любимую игру пермских болельщиков.

Президент БК «БЕТСИТИ Парма» Сергей Богуславский:

— Мы рады, что БЕТСИТИ, один их крупнейших брендов, работающих на букмекерском рынке России, принял решение стать партнёром БК «Парма». Это важное событие с учётом того, какое значение придаёт наше государство поддержке спорта со стороны беттинговых компаний. Мы уверены, что долгосрочное сотрудничество с БЕТСИТИ (договор подписан на три года), сделает наш продукт ещё интереснее и зрелищнее для болельщиков. До встречи на баскетболе!

