Букмекеров обязали выявлять родственников чиновников

10 августа вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому ювелиры, казино, букмекерские компании, организаторы лотерей, операторы связи и другие операторы денежных потоков, не регулируемые Центробанком, должны выявлять родственников публичных должностных лиц, сообщает Business FM.

Родственников чиновников могут признавать подозрительными клиентами, поскольку такие связи могут указывать на попытки скрыть реального бенефициара или источник средств. При этом такие игроки не должны будут сообщать компаниям о происхождении денежных средств.

Кроме того, пока непонятен механизм выявления букмекерами таких клиентов.